Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне прибыл с официальным визитом в Египет. Первый день визита, 21 февраля, он начал со встречи с руководителями ведущих компаний этой страны, сообщила пресс-служба главы государства.

С египетской стороны в мероприятии приняли участие министр международного сотрудничества Рания аль-Машат, президент Федерации торговых палат Ибрагим Махмуд аль-Араби, главы таких крупных компаний, как Elsewedy Electric, El Araby Group, Orascom Construction, Poliserve Group, Al-Rowad, Lotus Garments Group и других.





В ходе встречи президент отметил потенциал в двусторонних отношениях и большие возможности для наращивания деловых связей и бизнес-контактов, активизации взаимных инвестиций и увеличения торговли между Узбекистаном и Египтом.

Глава государства высоко оценил результаты прошедшего накануне узбекско-египетского бизнес-форума, по итогам которого достигнуты конкретные договорённости по реализации более 20 соглашений и контрактов на общую сумму 1,6 млрд долларов.

Отмечены «широкие возможности» для промышленной кооперации в энергетической, электротехнической, химической, горнодобывающей, текстильной, сельскохозяйственной, фармацевтической и кожевенно-обувной отраслях.

«Перед египетскими компаниями открыты все возможности для совместной реализации больших инвестиционных программ в нашей стране», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Состоялся обмен мнениями по перспективным направлениям взаимодействия и реализации новых точек роста. Высказаны предложения по началу скорейшего осуществления совместной проектов и договоренностей.

Компания Elsewedy Electric — крупнейший в Египте производитель электроэнергии, трансформаторов и кабельной продукции — сообщила, что готова к разработке совместных проектов по строительству ветровых и солнечных электростанций, налаживанию производства трансформаторов, кабельно-проводниковой продукции и аксессуаров.

Руководство Orascom Construction выразило заинтересованность в реализации в Узбекистане проекта по созданию индустриального парка с последующим возведением на его территории мощностей по производству лакокрасочных изделий и химикатов для стройматериалов, а также по строительству ветровой электростанции мощностью 100 МВт.

Крупные инвесторы Египта подчеркнули, что рассматривают Узбекистан в качестве моста для выхода на рынки Центральной Азии.





Президент Шавкат Мирзиёев поддержал озвученные планы и инициативы, поручил ответственным лицам с узбекской стороны обеспечить строгий контроль за их реализацией.

В завершение встречи было решено принять совместную «дорожную карту» по обеспечению реализации совместных проектов и наращиванию торгово-инвестиционного сотрудничества.