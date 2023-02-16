Президент Узбекистана 15 февраля подписал закон о внесении в законодательство Узбекистана дополнений, направленных на защиту прав и законных интересов осуждённых. Документ опубликован в газете «Народное слово» 16 февраля и вступил в действие с этого же дня.

В его преамбуле говорится, что «анализ уголовно-исполнительной практики и результаты непосредственного диалога с общественностью свидетельствуют о необходимости усиления гарантий прав и свобод осуждённых».

Документом внесено дополнение в закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан», предусматривающее включение в общий трудовой стаж лиц, осуждённых к лишению свободы, периода работы в заключении.

Таким образом, к видам труда, который засчитывается в стаж работы, теперь отнесена «любая работа, выполняемая осуждёнными к лишению свободы в период отбывания наказания в учреждениях по исполнению наказания, если за период выполнения этой работы учреждением по исполнению наказания уплачивался социальный налог».

Кроме того, в Уголовно-исполнительный кодекс Узбекистана внесены нормы о недопущении применения пыток, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения либо наказания в отношении осужденных.

Так, статья 8 кодекса о правовом положении осуждённых дополнена частью 2, где говорится: «Не допускаются применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения либо наказания в отношении осуждённых».

Кодекс также дополнен критериями, определяющими становление осуждённых на путь исправления (статья 97−1). К ним относятся:

добросовестное отношение осуждённого к труду, выполнение установленных норм труда, осознанное формирование навыков самостоятельной работы, заинтересованность в обучении и приобретении профессии;

участие осуждённого в культурно-просветительских мероприятиях, организуемых в учреждении по исполнению наказания, его инициативность, стремление быть примером для других осуждённых;

соблюдение осуждённым установленных правил внутреннего распорядка учреждения по исполнению наказания, применение мер поощрения к осуждённому, неприменение в отношении него дисциплинарного взыскания.

Заключение о признании осуждённого вставшим или не вставшим на путь исправления оформляется комиссией и приобщается к личному делу осужденного.

С осуждёнными, признанными комиссией не вставшими на путь исправления, будет проводиться воспитательно-профилактическая работа с привлечением психолога учреждения.