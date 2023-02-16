При взрыве в чугунолитейном цехе в Наманганском районе одноимённой области 15 февраля скончались два работника и один получил телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Взрыв был вызван превышением давления в парогенераторе автоклава, говорится в сообщении.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 257 Уголовного кодекса — нарушение правил по технике безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда лицом, ответственным за их соблюдение, повлёкшее смерть человека.

Следственные действия ведутся следственным отделением при ОВД Наманганского района.