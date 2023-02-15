С 9 по 14 февраля в Бухарской области сотрудники Узэнергоинспекции при Министерстве энергетики Узбекистана и правоохранительных органов выявили 66 случаев незаконного использования 3,6 млн кВт.ч электроэнергии, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Сумма причинённого ущерба оценивается в 1,7 млрд сумов — такой объём электроэнергии соответствует среднемесячному потреблению электроэнергии 18 тысячами домохозяйств.

В частности, в Гиждуванском районе в результате самовольного подключения к электросети фермерского хозяйства Mirzayon zamini sardori нанесён ущерб на 428 млн сумов.

Ущерб от самовольного подключения к сети майнинговых устройств жителем махалли «Хавзи Нав» Н. Ю. составил 321 млн сумов.

Ещё в одном случае произведён перерасчёт на 134 млн сумов с жителем Шафирканского района, который незаконно подключил к сети оборудование для отделения цветного металла от песка.

В отношении нарушителей приняты меры, документы направлены в правоохранительные органы, заявили в министерстве.