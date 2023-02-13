Против женщины, избившей двух коллег в больнице города Челак в Пайарыкском районе Самаркандской области возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором медработницам оказывают первую помощь. На лицах и одежде женщин видна кровь.

Инцидент произошёл 2 февраля примерно в 15:30. Между медсёстрами А. Н. и Б. Ш. возник конфликт из-за семейного конфликта, который перерос в драку.

В результате медсестра Б. Ш. и её мать, младший фельдшер М. Д., получили серьёзные травмы: у медсестры диагностировали закрытый перелом кости носа, ушибленно-рваная рана верхней части носа, сотрясение мозга. У её матери зафиксированы ушибленно-рваные раны верхней части носа, левой скулы, внутреннего угла левого глаза и сотрясение мозга.

11 февраля в связи с удовлетворительным состоянием обе пострадавшие были выписаны.

Уголовное дело против А. Н. было возбуждено по части второй статьи 109 (умышленное лёгкое телесное повреждение, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более 6, но не свыше 21 дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.