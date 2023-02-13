Пресс-служба хокимията Мирзо-Улубекского района Ташкента прокомментировало сообщения о доме №55, который покрылся трещинами.

В социальных сетях распространилось видео, в котором говорится, что в квартире дома №55б, построенном в 2017 году на улице Магрур в Мирзо-Улугбекском районе, появились трещины. В видео называют имена учредителей компании, которая построила этот дом, — Азиз и Равшан Закировы.

Как отмечается в сообщении районной администрации, хоким Шавкатбек Иргашев, руководители секторов и сотрудники Министерства строительства встретились с жителями дома.

По данным хокимията, дом №55б был построен в качестве частного дома руководителем ООО Quyun А. Закировым и другими и разделён на несколько квартир, которые продали гражданам.

Как сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, согласно судебной строительно-технической экспертизе, проведённой в рамках уголовного дела против застройщиков, при строительстве были нарушены требования законодательства, строительные правила и нормы об организации строительного производства, авторском и техническом надзоре в строительстве, о жилых зданиях, строительстве в сейсмических зонах, внутреннем водоснабжении и канализации, газоснабжении, в связи с чем дом находится в аварийном состоянии.

По данным Минстроя, 14 мая 2022 года Закиров и другие лица были заключены под стражу по обвинению по пункту «а» и «б» части 4 статьи 186 (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие человеческие жертвы; иные тяжкие последствия), пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере) и статье 229 (самоуправство) Уголовного кодекса Узбекистана.

Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным делам 1 июля 2022 года признал Б. Закирова виновным по этим статьям и приговорил к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы.

В настоящее время продолжается судебное разбирательство по взысканию компенсации для возмещения причинённого гражданам ущерба.

Для недопущения вышеуказанных ситуаций с 1 марта 2021 года запрещено строительство и реконструкция зданий и сооружений, в том числе индивидуальных жилых домов, этажностью более двух этажей (без учёта цокольного этажа), высотой более 12 м от поверхности земли и (или) общей площадью более 500 км. м. без проведения обязательной экспертизы проектной документации объекта.

«Стоит отметить, что это здание строилось как многоквартирный дом без соблюдения строительных норм и требований. Напоминаем, что данное здание сейчас изучается уполномоченными проектными институтами. Будет предоставлена дополнительная информация о результатах», — говорится в сообщении.

Районный хокимият со ссылкой на материалы уголовного дела сообщил, что Азиз Закиров и его брат Равшан Закиров «построили трёхэтажные некачественные дома с нарушением норм и правил градостроительства и по другим адресам, а затем продали их гражданам обманным путём»,

Дело четырёхлетней давности

«Газета.uz» в апреле 2019 года подробно рассказывала о строительстве многоквартирных жилых домов Ташкенте, оформленных как индивидуальные строения.

Столичный инвестор Мухаммадбабур Ходжаев сообщил в СМИ, что представители хокимията Мирзо-Улугбекского района и другие лица провели видеосъёмки на территории отдельных домов, построенных им с 2017 по 2018 год и уже заселённых жильцами. По его словам, местная администрация через суд намерена снести дома, признав их не соответствующими градостроительным нормам, несмотря на все имеющиеся документы.

ГУВД Ташкента заявило, что Мухаммадбабур Ходжаев выступал инвестором в проектах частных застройщиков Равшана Закирова и Алишера Закирова, которые известны Управлению пожарной безопасности «в связи со смертью 1 ноября трёх рабочих в доме по улице Хушнаво в Юнусабадском районе».

Рабочие скончались от отравления угарным газом. Проверка Управления пожарной безопасности показала, что несчастный случай произошёл из-за того, что застройщик — компания Quyun (директор — Алишер Закиров), «поскупившись на материалах, изготовил дымоход из пластиковых труб, предназначенных для сантехнических коммуникаций».

В ходе доследственной проверки были изучены жилые строения в Юнусабадском и Мирзо-Улугбекском районах, где застройщиками выступали индивидуальный предприниматель Равшан Закиров и Quyun. Всего они построили 19 многоэтажных домов с 833 квартирами, отметили в ГУВД.

В хокимияте Ташкента тогда заявили, что строения Мухаммадбабура Ходжаева не подлежат приёмке комиссией из-за содержащихся в них недоделок и изъянов.

«Нынешнее руководство столичной администрации планирует выяснить, на основе чего застройщик был так уверен, что некачественные дома будут гарантированно приняты в эксплуатацию, и при выявлении факта сговора, коррупционной составляющей сделки с ним, — выявить и наказать виновных», — отмечалось в сообщении.

Заместитель начальника Управления пожарной безопасности Ташкента Бахтиёр Пулатов тогда объяснил, что проекты домов не предполагали строительства многоэтажных домов для большого количества семей.

«Он оформлял документы для индивидуального строительства. Для строительства таких домов не требуется согласования, только берётся согласие двух соседних жителей. Потому что он строит эти дома для себя. После строительства застройщик начинает продавать квартиры в этом доме. Это также не запрещено законодательством. По этой причине никто не проводил приёмку здания и не контролировал строительство. Строил дом, делил один кадастр на 30 и продавал жильцам — все это юридически правильно. Противопожарные разрывы между индивидуальными жилыми домами не требуются, поэтому только сейчас были выявлены нарушения — уже после строительства высокоэтажных домов», — рассказал тогда представитель Управления пожарной безопасности.

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