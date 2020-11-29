Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 ноября подписал указ «Об утверждении стратегии модернизации, ускоренного и инновационного развития строительной отрасли Республики Узбекистан на 2021−2025 годы».

Согласно документу, с 1 марта 2021 года строительство и реконструкция зданий и сооружений, в том числе индивидуальных жилых домов, этажностью более двух этажей (без учета цокольного этажа), высотой более 12 м от поверхности земли и (или) общей площадью более 500 км. м. осуществляются с обязательным проведением экспертизы проектной документации объекта. Над объектом будет установлен госконтроль со стороны территориальных инспекций по контролю в сфере строительства при Министерстве строительства.

С этой же даты запрещается:

застройщикам — физическим и юридическим лицам самостоятельно (хозяйственным способом), без заключения договора строительного подряда со строительной организацией, строить и реконструировать здания и сооружения этажностью более двух этажей (без учета цокольного этажа), высотой более 12 м от поверхности земли и (или) общей площадью более 500 кв. м. Исключение — организации, осуществляющих строительно-монтажные работы в качестве основного вида деятельности;

строительство многоэтажных многоквартирных домов на земельных участках, расположенных в функциональных зонах территорий населенных пунктов, не предназначенных для такого вида строительства;

увеличение этажности (надстройка) существующих зданий и сооружений, в том числе индивидуального жилья, без проведения экспертизы проектной документации;

увеличение этажности строящихся зданий и сооружений (путем изменения проектной документации) без проведения экспертизы измененной проектной документации.

Положительное экспертное заключение по проектной документации признается действительным при условии его внесения экспертной организацией в «Единый реестр экспертных заключений» Национальной информационной системы «Прозрачное строительство». Исключение — экспертные заключения по проектной документации, содержащих сведения, составляющие гостайну.

Кроме того, документом разрешается Министерству строительства осуществлять государственные закупки работ (товаров, услуг) по разработке и переработке национальных нормативных документов в области технического регулирования, государственных стандартов, а также адаптацию зарубежных нормативных документов в сфере градостроительной деятельности по прямым договорам. При этом информация о них должна размещаться на специальном информационном портале госзакупок не позднее трех дней с даты заключения.

Ранее сообщалось, что к 2025 году все города и четверть городских поселков Узбекистана планируется охватить генеральными планами.