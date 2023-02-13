В начале февраля в Telegram-группе «Потребитель Бухара плюс» был опубликован пост о том, что в буханках хлеба, купленных в магазине Mega market в Бухаре, обнаружились мышиные экскременты.

Эту ситуацию изучил Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

Бухарское областное управление комитета возбудило дело о нарушении требований статей 6 (Информация о товарах и услугах) и 12 (Право потребителя на безопасность товара) закона Узбекистана «О защите прав потребителей». Производителю выдано предписание о возмещении ущерба, причинённого потребителям.

Кроме того, с привлечением сотрудников санитарно-эпидемиологической службы была проведена проверка соблюдения санитарных норм в торговой точке и на производстве.