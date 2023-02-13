Узбекистанские спортсменки завоевали четыре медали на чемпионате Азии по лёгкой атлетике в помещении, прошедшем в Астане, — две золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Легкоатлетки, участвовавшие 12 февраля в эстафете 4×400 м, финишировали вторыми и завоевали серебро. Результат — 3:46:45 минут — стал новым национальным рекордом.





В прыжках в длину бронзовую медаль завоевала участница Олимпиады-2020 в Токио Дарья Резниченко с результатом 6.37 м.





11 февраля 16-летняя Шарифа Давронова, участвовавшая в программе тройного прыжка, показала лучший результат — 13.98 м. Спортсменка из Японии Марико Маримото заняла второе место — 13.66 м, Чен Тин из Китая с результатом 13.52 м расположилась на третьем месте.

Первую золотую медаль в копилку сборной принесла 10 февраля Екатерина Воронина, участвовавшая в соревнованиях по пятиборью и набравшая 4386 очков. Второе место заняла Свапна Барнан из Индии — 4119 очков, Юки Ямасаки из Японии заняла третье место — 4078.