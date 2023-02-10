В четверг на территорию Узбекистана осуществилось вторжение холодного воздуха, прошли дожди с переходом в снег, сообщила пресс-служба Узгидромета.

«Но, как и обещали синоптики, похолодание не было очень сильным», — отмечается в сообщении.

Температура воздуха прошедшей ночью понизилась до −4…−7 градусов, по северу до −10…−12, по Устюрту — до −14…−16 градусов.

К утру пятницы по большей части территории страны снег прекратился. Слабый снег сохраняется лишь в отдельных районах юго-востока Узбекистана. Температура воздуха сегодня днём будет в пределах −2…+3 градусов.

В выходные дни по всей территории Узбекистана ожидается сухая погода. Слабый снег возможен лишь в отдельных горных районах республики.

В ночные часы сохранится морозная погода. Температура ночью будет в пределах −2…−7 градусов. Днём воздух будет прогреваться до +2…+5, по югу — +7…+9 градусов.

На дорогах местами сохранится гололедица.

В горных районах Узбекистана 9−10 февраля прошёл сильный снег. Высота снежного покрова за двое суток увеличилась на 60−70 см и достигает 150 см, что почти в 2 раза больше нормы, отметили в Узгидромете.

«Свежевыпавший снег находится в неустойчивом состоянии, поэтому риск схода снежных лавин очень велик», — подчеркнули синоптики, призвав к осторожности при выезде в горы.