В Ташкенте в результате несчастного случая погиб сотрудник предприятия водоснабжения «Тошкент сув таъминоти». Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Ранее Qalampir.uz сообщил, что 8 февраля в 18:30 в УЧС Алмазарского района поступило сообщение о прорыве трубы 600 мм в махалле «Университет».

Сотрудники водоканала прибыли на место для ликвидации аварии. Одного из них (Т. К., 1984 года рождения) засыпало землёй, в результате чего он погиб.

Прокуратура Алмазарского района ведёт доследственную проверку по факту происшествия.