В соцсетях распространилось сообщение о том, что 1 февраля в Бешарыкском районе Ферганской области в результате обрушения части автодороги произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщила пресс-служба УБДД УВД Ферганской области 9 февраля, обвал произошёл на 25 км автодороги 4К-923 «Яйпан — Рапкон — Бешарык — Чилмахрам» в результате скопления подземных фильтрационных вод.

При обрушении пострадал водитель автомобиля Nexia, который в этот момент проезжал по дороге, — он получил лёгкие травмы, говорится в сообщении.

«Эта ситуация была устранена в тот же день, и движение было восстановлено», — отметили в управлении.

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