В Министерстве обороны Узбекистана 8 февраля произошли новые назначения, сообщила пресс-служба министерства.
Указом президента командующим войсками Восточного военного округа назначен генерал-майор Айбек Азадович Саидов.
С октября 2017 года Айбек Саидов служил командующим войсками Центрального военного округа.
Командующим войсками Центрального военного округа, в свою очередь, назначен полковник Фаррух Нартожиевич Зиябаев.
До назначения Фаррух Зиябаев служил заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых сил Узбекистана.
На должность заместителя начальника Генштаба ВС Узбекистана указом президента назначен полковник Лутфулло Юсупович Бузруков.
С января 2018 года и до назначения Лутфулло Бузруков служил командующим войсками Восточного военного округа.