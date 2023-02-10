Утром 10 февраля города и объекты критической инфраструктуры Украины вновь подверглись массированному ракетному обстрелу. По данным командования Воздушных сил ВСУ, Россия запустила по Харьковской и Запорожской областям до 35 ракет С-300. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат назвал это количество рекордным.

В атаке также использовались 7 дронов-камикадзе Shahed (силами противовоздушной обороны Украины сбиты 5 из них) и 6 крылатых ракет «Калибр» (сбиты ПВО 5 из них).

В Киеве обломки ракеты повредили только автомобиль и крышу частного дома, а также электросети, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Пострадавших нет.

В Харьковской районе одноимённой области от обстрела пострадали восемь человек, заявил глава администрации региона Олег Синегубов.

Попадания по объектам критической инфраструктуры — тепло- и гидроэлектростанции, а также высоковольтной инфраструктуры — зафиксированы в шести областях Украины, в том числе в Запорожской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.