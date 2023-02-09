Генеральная прокуратура совместно с Министерством молодёжной политики и спорта Узбекистана выявила ряд недостатков в работе Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Были выявлены нарушение законодательных требований при приёме в вуз и необеспечение прозрачности процесса приёма. В частности:

не была сформирована комиссия в составе не менее 3 человек для проведения творческих экзаменов по 10 направлениям;

на творческих экзаменах по 21 виду спорта одновременно председательствовал один и тот же человек;

в протоколах недостаточно точно отражены результаты экзаменов 189 абитуриентов по 24 направлениям;

результаты творческого экзамена 26 абитуриентов были оценены необоснованно, без отражения в протоколах;

несмотря на отсутствие спортивных сооружений для таких видов спорта, как конный спорт, хоккей, фигурное катание, горные лыжи, на обучение по этим направлениям принято более 500 абитуриентов;

90 абитуриентов поступили в вуз в результате завышения им баллов за творческий экзамен.

Как результат, 30 студентов, набравших высшие баллы по творческих экзаменах и принятых на обучение на основе государственного гранта, получили неудовлетворительную оценку по окончании первого семестра, отметили в Генпрокуратуре.

Аналогичные случаи были выявлены и в Ферганском филиале университета. К примеру, были искусственно увеличены квоты приёма в университет, и на 3160 мест принято 13634 студента (в 4,5 раза больше нормы).

За последние два года студентами и преподавателями вуза было совершено 6 коррупционных и 23 других вида преступлений, подчеркнули в Генпрокуратуре. Так, в ходе мероприятия, проведённого во время проверки вуза, студенты Д. И. и Ж. С. были при получении 5000 долларов у гражданина Г. М. за «помощь» в поступлении в университет.

Кроме того, 587 учителям и сотрудникам были незаконно выплачены 1,2 млрд сумов в виде премий, а также 172 млн сумов за учебные часы, которые на самом деле не были проведены.

По фактам нарушения законодательства возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.