Листки временной нетрудоспособности («больничные листы») и другие медицинские справки планируется выдавать в электронной форме, поэтапный ввод этой системы намечен на 2023−2024 годы, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.

Эта мера предлагается в проекте указа президента, опубликованном для обсуждения Минюстом.

Так, с 1 июля планируется внедрить выдачу «больничных листов» и других медсправок в электронной форме в Навоийской и Сырдарьинской областях, с 1 октября — в Ташкенте, Ташкентской и Самаркандской областях, с 1 января 2024 года — в остальных регионах.

Таким образом, предполагается, что с 1 января 2024 года будет запрещено истребование медицинских справок в бумажной форме.

Кроме того, в проекте указа предлагается с 1 июля поэтапно внедрить в Ташкенте механизмы государственного медицинского страхования.

Документом также запланировано создание в 2023 году 30 семейных поликлиник, 110 пунктов семейного врача и 520 мобильных махаллинских медицинских пунктов.

В целях формирования здорового образа жизни предлагается организация общенационального движения «Правильное питание и здоровый образ жизни», в рамках которого население будут обучать контролю за здоровьем и питанием с помощью мобильного приложения.