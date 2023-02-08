Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) отправило в Афганистан 12 грузовиков с более чем 48 тысячами одеял в Афганистан, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе УВКБ.

Гуманитарный груз был отправлен через Международный многофункциональный транспортно-логистический хаб в Термезе в Узбекистане.

Карго-центр, расположенный менее чем в 2 км от узбекско-афганской границы, «позволяет УВКБ ООН быстро пополнять складские запасы в регионе и быть более гибким в гуманитарном реагировании», отмечается в сообщении.

«УВКБ ООН совместно с правительством Узбекистана прилагают все усилия для того, чтобы продолжать оказывать жизненно необходимую гуманитарную помощь населению Афганистана. Это очень важно, особенно этой холодной зимой. Благодаря поддержке правительства Узбекистана и местных партнёров в Термезе УВКБ ООН может быстро оказать помощь в удовлетворении неотложных потребностей женщин, детей и мужчин в Афганистане», — сказал старший советник УВКБ Франк Ремус.

В Афганистане, как и во всех странах Центральной Азии, в этом году выдалась холодная зима, морозы не стихали более двух недель с 10 января. По данным Deutsche Welle, которое ссылается на Министерство по борьбе со стихийными бедствиями Временного правительства Афганистана, от холодов погибли 166 человек.

В 2021—2022 годах Региональный центр гуманитарной логистики УВКБ ООН в Термезе отправил в Афганистан 217 грузовиков с предметами первой необходимости, в которых нуждаются перемещённые семьи, а также пострадавшие от стихийных бедствий, таких как наводнения и землетрясения. Среди предметов домашнего обихода, отправленных из центра, — спальные коврики, брезент, ведра, одеяла, кухонные гарнитуры из нержавеющей стали, канистры и портативные светодиодные лампы на солнечных батареях.

В 2022 году УВКБ ООН оказало помощь 5,9 миллиона человек во всех 34 провинциях Афганистана в виде основных предметов первой необходимости и материальной поддержки, а также посредством оказания содействия в получении правовой защиты и интеграции.