В махалле «Беруни» в Ангрене 28 января была найдена повешенной девушка 2004 года рождения. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Девушка повесилась на балке в хлеву, расположенном во дворе её дома, сделав петлю из ткани.

От родственников погибшей и «других причастных к этой ситуации лиц» были получены объяснительные, назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в Генпрокуратуре.

По сообщению проекта против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz, девушку шантажировал молодой человек, работающий в городском подразделении Национальной гвардии. Он якобы угрожал распространить некие фотографии, если она не придёт к нему на встречу.

В пресс-службе Нацгвардии заявили, что «информация о причастности личного состава Национальной гвардии не подтверждена».

Прокуратура Ангрена проводит расследование.