Сотрудники управлений Службы государственной безопасности и внутренних дел по Ферганской области пресекли деятельность группы людей, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

В Алтыарыкском районе Ферганской области был остановлен автомобиль, в котором находились житель Алтыарыкского района (1993 г. р.) и житель Ходжаабадского района Андижанской области (1969 г. р.). У них было изъято 1,8 кг гашиша, которые ранее были ввезены контрабандой из Таджикистана и спрятаны наркокурьерами на территории Папского района Наманганской области.

Ранее задержанные уже были судимы и отбыли наказание за преступления, связанные с кражей.

Кроме того, при продаже 964 гр гашиша, ввезённого из Кыргызстана, за 8000 долларов был задержан житель Маргилана (1975).

В Ходжаабадском районе Андижанской области были задержаны двое жителей Булакбашинского района (1996 и 1998) при попытке продажи 630 гр гашиша за 5800 долларов. Наркотики были незаконно ввезены из Кыргызстана.

В Самарканде был задержан житель Тайлакского района (1961), ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками, при попытке продажи 352 гр опия за 5000 долларов. Установлено, что наркотики были ввезены из Таджикистана.

Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следствия.