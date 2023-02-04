Говядина по-азиатски





Рекомендуем нарезать мясо тонкими полосками и ненадолго оставить в маринаде на основе яйца, соевого соуса и крахмала.

Говядина, тушённая в соусе сацебели





Основной ингредиент в этом блюде — соус сацебели.

Говядина, тушённая с баклажанами в томате





Это блюдо кавказской кухни придётся по вкусу всем.

Говядина, тушённая с зелёной фасолью





Питательное и полезное блюдо — зелёная фасоль, тушённая с мясом.

Говядина в апельсиновом соусе





Блюдо корейской кухни — ароматная и пряная говядина в сладковатом соусе из апельсинов.

Говядина по-бургундски





Традиционная говядина по-бургундски или бёф-бургиньон — это нежнейшие кусочки говядины и овощей, томлённые в винном соусе.

Тушёная говядина с луком и болгарским перцем





В этом рецепте мы раскроем секрет приготовления мягкого и нежного мяса.

Чесночная говядина с картофелем





Рецепт вкусного быстрого ужина — говядина с картофелем в духовке.

Говядина с брокколи в азиатском стиле





Благодаря тонко нарезанным кусочкам мяса блюдо готовится очень быстро.