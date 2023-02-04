Говядина по-азиатски
Рекомендуем нарезать мясо тонкими полосками и ненадолго оставить в маринаде на основе яйца, соевого соуса и крахмала.
Говядина, тушённая в соусе сацебели
Основной ингредиент в этом блюде — соус сацебели.
Говядина, тушённая с баклажанами в томате
Это блюдо кавказской кухни придётся по вкусу всем.
Говядина, тушённая с зелёной фасолью
Питательное и полезное блюдо — зелёная фасоль, тушённая с мясом.
Говядина в апельсиновом соусе
Блюдо корейской кухни — ароматная и пряная говядина в сладковатом соусе из апельсинов.
Говядина по-бургундски
Традиционная говядина по-бургундски или бёф-бургиньон — это нежнейшие кусочки говядины и овощей, томлённые в винном соусе.
Тушёная говядина с луком и болгарским перцем
В этом рецепте мы раскроем секрет приготовления мягкого и нежного мяса.
Чесночная говядина с картофелем
Рецепт вкусного быстрого ужина — говядина с картофелем в духовке.
Говядина с брокколи в азиатском стиле
Благодаря тонко нарезанным кусочкам мяса блюдо готовится очень быстро.