Российский сервис Yandex Go подвёл первые итоги работы мониторинга манеры вождения водителей такси в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в компании.

Напомним, в ноябре 2022 года у сервиса Yandex Go в Узбекистане заработала система мониторинга манеры вождения во время заказов, позволяющую предостерегать водителей от опасных маневров и возможных аварий. Если водитель систематически совершает резкие торможения, перестроения или очень резко разгоняется, система направляет ему предупреждения о необходимости вести машину плавнее. Если оно игнорируется, система может ограничить водителю доступ к заказам.

В итоге за минувший период, по данным компании, доля водителей, которые систематически допускают резкие маневры, снизилась вдвое. Точные цифры в сообщении не приводятся.

«Плавная манера вождения — ключевой фактор безопасного вождения наравне с соблюдением скоростного режима, поэтому этим показателям уделяется особое внимание, — подчеркнули в Yandex Go. — В будущем также планируется система дополнительного бесплатного страхования для водителей и пассажиров».

Напомним, с лета 2022 года в Yandex Go работает также контроль скорости автомобилей. За систематическое нарушение скоростного режима доступ водителя к заказам сервиса временно ограничивается.