Постановлением президента Узбекистана 31 января в руководстве Министерства транспорта были произведены новые назначения, сообщило УзА.

Абдурахмон Абдулхаевич Абдувалиев остался председателем Комитета по автомобильным дорогам при Минтрансе. Эту должность он занимает с 2019 года.





Абдурахмон Абдувалиев (1956 г. р.) в 2013—2017 годах был председателем правления компании «Узавтойул», в 2017—2019 годах — председателем комитета автомобильных дорог.

Тахир Алимжанович Назаров остался на должности директора Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта, на которой работает с 2021 года.

Тахир Назаров. Фото: Агентство гражданской авиации.

Тахир Назаров (1968 г. р.) в 2014 — 2019 годах работал начальником Управления сертификации и надзора за безопасностью полётов Госавианадзора Узбекистана.

С 2019 по 2021 годы занимал должность начальника Управления сертификации и надзора за безопасностью полётов Агентства гражданской авиации при Минтрансе.

Дониёр Бахтиёрович Ахмедов назначен начальником инспекции по надзору за безопасностью грузовых и пассажирских перевозок на железных дорогах.

В 2020 году он был освобождён от этой должности и назначен и. о. главы инспекции.

Фахриддин Мухиддинович Салихов назначен начальником Инспекции по контролю за качеством дорожно-строительных работ, он также к 2020 году он был освобождён от этой должности и назначен и. о. главы инспекции.