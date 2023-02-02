Упрощается порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Узбекистан. Об этом сообщил Spot.uz со ссылкой на постановление Кабинета министров Узбекистана.

Теперь обратиться за регистрацией при размещении в частном жилье, общежитиях, местах размещения и медучреждениях требуется в течение трёх дней после прибытия. Сделать это можно как через обращение в управление миграции и оформления гражданства, так и через систему E-mehmon.

Ранее владельцы гостиниц должны были регистрировать иностранцев в течение двух дней, частные лица и медучреждения имели в распоряжении три дня.

При нарушении иностранцем правил пребывания в Узбекистане для его регистрации больше не требуется получение разрешения от органов внутренних дел. Достаточно подать заявку в обычном режиме, но с уведомлением о правонарушении.