2−5 февраля в районе перевала Камчик автодороги А-373 «Ташкент-Ош» и на участке перевала «Тахтакарача» (Китоб) автодороги М-39 «Ташкент-Шахрисабз-Термез» ожидаются снег, временами сильные осадки, туман, ухудшение видимости до 50 м, усиление ветра до 15−20 м/с, на дороге возможны снежные заносы и гололедица.

В сообщении Узгидромета также отмечается, что в связи с ожидаемыми осадками и значительными изменениями температуры воздуха 2−6 февраля в горных районах Узбекистана объявляется лавинная опасность, в том числе:

по Кашкадарьинской области: в Китабском, Шахрисабзком, Камашинском и Дехканабадском районах;

по Сурхандарьинской области: в Кумкурганском, Сарыасийском, Узунском и Байсунском районах;

по Джизакской области: в Зааминском, Бахмальском районах;

по Ташкентской области: в Паркентском, Ахангаранском, Бостанлыкском районах и в урочище Чимган Чаткальской горной системы;

по Наманганской области: в Папском районе;

по Ферганской области: в Сохском, Ферганском районах.

Жителей горных районов, отдыхающих и водителей, двигающихся по горным районам, просят соблюдать меры предосторожности.