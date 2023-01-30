В Душанбе 23−30 января состоялась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-таджикской демаркационной комиссии, сообщили в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы прохождения проектной демаркационной линии узбекско-таджикской государственной границы, а также технологический процесс создания демаркационных карт.

В рамках переговоров также прошли полевые обследования отдельных участков узбекско-таджикской госграницы.

По итогам мероприятия был подписан соответствующий протокол. Следующая встреча состоится на территории Узбекистана.