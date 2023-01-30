В социальных сетях распространилась информация о том, что владельцы автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) распродают свои заправки из-за проблем с газом в Узбекистане.

«Газета.uz» изучила платформу онлайн-объявлений OLX и обнаружила около 10 подобных объявлений. Все они опубликованы январём 2023 года. Редакция связалась с авторами сообщений и выяснила причины продажи. Ни один из собственников и представителей заправок не связал продажу бизнеса с проблемой газа в стране.

«Владелец просто переходит в более крупный бизнес, поэтому продаёт заправку для вложения. С отсутствием метана это не связано», — заверил представляющий интересы одного из бизнесменов риэлтор Умид Юлдашев.

Некоторые объявления, по словам их авторов, размещены давно.

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«Я выложила объявление уже несколько месяцев назад. Заправка ещё не готова к использованию — не все работы завершены. Продаю, потому что не могу больше заниматься этим: мне 59 лет, дети живут в другом месте», — рассказала женщина, хозяйка заправки.

«На продажу выставил ещё четыре месяца назад. Продаю, потому что нужны деньги. Заправка готова к использованию», — прокомментировал ещё один владелец.

Кроме метановых, продаются и пропановые газовые заправки.

«После того как многие перешли с пропана на метан, это стало невыгодным, поэтому продаю», — пояснил предприниматель из Ургенча.

Некоторые объявления в описании сразу сопровождаются пояснением причины продажи. «Продаём по причине отсутствия денег», — говорится в одном из объявлений.

В начале декабря 2022 года в связи с холодами и потребностью в первоочередном обеспечении газом и электричеством населения и социальных объектов работа газовых заправок была ограничена, а с 12 января АГНКС были закрыты по всей республике.