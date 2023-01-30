29 января примерно в 16:15 в четырёхэтажном жилом доме в 22-м микрорайоне в Нукусе произошёл взрыв газа в квартире на четвёртом этаже.
В результате в нескольких квартирах панельного дома обвалились перекрытия с четвёртого по первый этаж, сообщил оперативный штаб по расследованию ЧП.
При взрыве ожоги получили два человека — 2003 и 2004 годов рождения, они госпитализированы. Специалисты ведут разбор завалов и поисково-спасательные работы, в том числе по обнаружению возможных жертв под упавшими плитами.
Из дома эвакуированы все жители, им предоставлено временное жильё и питание.