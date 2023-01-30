Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 января — в день рождения Ислама Каримова — возложил цветы к подножию памятника первому президенту, сообщила пресс-служба главы государства.

Память первого президента почтили также представители палат Олий Мажлиса, Администрации президента и правительства, деятели науки и культуры и интеллигенция.

Глава государства ознакомился с ходом работ по созданию музея Ислама Каримова в комплексе.

Церемонии возложения цветов к памятникам Ислама Каримова прошли также в Самарканде и Карши.