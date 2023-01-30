Двое детей в Нукусе получили отравление после обработки дома средством от грызунов, сообщила Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана. Один из детей скончался в больнице, состояние второго оценивается как удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей.

По данным СЭС, 25 января Б. Б. и его братишка М. А. купили на обед лапшу быстрого приготовления в ближайшем продуктовом магазине. Во время приготовления лапши не было замечено постороннего запаха или вкуса, признаков тошноты также не было.

В этот же день в 5−6 вечера Б. Б. обрызгал территорию вокруг дома, кухню и одну комнату средством от грызунов от неизвестного производителя и без наименования, хранившимся до этого в доме 1−1,5 года. Место, где было приобретено средство, также неизвестно.

Во время и после распыления средства в помещениях ощущался острый запах.

Утром 26 января у детей появилась рвота. После того как симптомы не прекратились, родители вызвали скорую помощь, но от госпитализации отказались.

Поздним вечером того же дня у детей снова началась рвота. Утром 27 января детей госпитализировали в Республиканскую детскую инфекционную больницу, а затем перевели в каракалпакский филиал Республиканского центра экстренной медицинской помощи с диагнозом «острое отравление фосфорорганическими соединениями».

Фосфорорганические соединения, по данным справочника MSD, являются инсектицидами, используются для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Они могут абсорбироваться через желудочно-кишечный тракт, лёгкие и кожу и являются наиболее частыми причинами отравлений и вызванных этими отравлениями смертельных исходов во всем мире.