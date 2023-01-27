Влияние периферии холодного антициклона на территорию Узбекистана продолжит постепенно ослабевать в пятницу и выходные дни, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Погода ожидается облачная, но без осадков во всех регионах страны, местами туман.

Температура воздуха по территории Узбекистана будет повышаться неравномерно. Днём в пятницу температура в большинстве регионов составит 0…+5 градусов, в Сурхандарьинской области — уже +7…+10 градусов. При этом, однако, местами в Джизакской и Сырдарьинской областях до −2…−4 градусов.

В выходные воздушная масса по всей стране будет постепенно прогреваться. Температура воздуха ночью составит −3…−8 градусов, местами в Джизакской и Сырдарьинской областях — до −10…−12. Днём температура воздуха поднимется до +2…+7 градусов, в Сурхандарьинской области — до +10 градусов.

В Ташкенте температура воздуха постепенно повысится до +2…+4 градусов в субботу и +5…+7 градусов в воскресенье. Ночью ожидается −3…−5 градусов.