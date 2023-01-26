Посол Европейского Союза в Узбекистане Шарлотта Адриан и постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска 26 января открыли в Термезе Центр знаний ЕС, сообщили «Газете.uz» в страновом офисе ПРООН.

Центр, финансируемый в рамках инициативы «Укрепление потенциала Сурхандарьинской области для обучения и подготовки граждан Афганистана», создан совместно ЕС, ПРООН и Министерством высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.

Центр знаний ЕС — это коворкинг-пространство, которое дополняет возможности уже существующего Образовательного центра подготовки и развития навыков афганских граждан, созданного правительством Узбекистана в 2017 году. Он предоставляет платформу для совместной работы, самообучения и установления профессиональных связей.

Многочисленные учебные помещения позволяют проводить групповые обсуждения и мозговые штурмы с представителями частного сектора, заинтересованными в помощи афганским студентам в их предпринимательских начинаниях. ПРООН на средства ЕС оснастила центр новейшим IT-оборудованием и самым современным программным обеспечением.

«Европейский союз продолжает поддерживать народ Афганистана в нынешних сложных обстоятельствах. Данная новая инициатива была выдвинута в рамках наших усилий и была запрошена нашими узбекскими партнёрами, что подтверждает высокую приверженность правительства Узбекистана и ЕС оказанию поддержки афганским гражданам, независимо от того, где они находятся, перемещены и находятся вдали от своей родины по независящим от них причинам», — сказала Шарлотта Адриан.

«Мы надеемся, что проект обеспечит гражданам Афганистана, проживающим в Узбекистане, получение новых знаний и навыков, которые помогут им улучшить своё материальное положение и содержать свои семьи», — добавила она.

«Мы передаём в эксплуатацию этот Центр знаний ЕС с надеждой, что он послужит трамплином для будущих достижений афганских граждан в Узбекистане. Мы гордимся тем, что играем свою роль и являемся частью трёхстороннего партнёрства по созданию возможностей в лучших интересах афганских граждан, проживающих в Узбекистане», — заявила Матильда Димовска.