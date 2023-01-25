В Сурхандарьинской области сменились хокимы Термезского, Ангорского, Джаркурганского и Музрабадского районов, сообщил областной хокимият. Организационный вопрос рассматривался на сессиях народных депутатов районов в среду.

Фото: Хокимият Сурхандарьинской области.

Хокимом Термезского района вместо Шухратжона Бекмахматовича Уринова стал Шухрат Худайбердиевич Назаров.

Он родился в 1968 году в Шурчинском районе Сурхандарьи. В 1991 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства , в 2002-м — Ташкентский государственный юридический институт. Специальности: экономика и право.

В 2008—2022 годах работал на разных должностях в налоговых органах. С прошлого года был и. о. начальника государственной налоговой инспекции Чирчика (Ташкентская область).

Фото: Хокимият Сурхандарьинской области.

Ангорский район возглавил Косим Эсонович Мардонов, сменив на этом посту Шохжахона Бекмуратовича Абдуллаева.

Он родился в 1975 году в Термезском районе. В 1997-м окончил Ташкентский государственный юридический университет по специальности экономист.

В 2007—2020 годах занимал разные должности в местных хокимиятах и Кабинете министров. С 2020 года работал главным специалистом по Каркадарьинской и Ферганской областям Секретариата по вопросам комплексного развития регионов, коммуникаций, строительству и ЖКХ Кабинета министров.

Хокимом Джаркурганского района утверждён Элмурод Авазов, до этого работавший в Министерстве экономического развития и сокращения бедности (сейчас — Министерство занятости и сокращения бедности).

В Музрабадском районе хокимом стал Абдурашид Исмаилов. Ранее он работал первым заместителем хокима района по вопросам экономики, финансов и сокращения бедности.