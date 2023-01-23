Международное рейтинговое агентство Moody’s объявило о повышении суверенного кредитного рейтинга Узбекистана с «B1» до «Ba3» (аналог «ВВ-» от S&P и Fitch), а также изменило прогноз с «позитивного» на «стабильный».

По данным агентства, повышение рейтинга отражает «продемонстрированную Узбекистаном в последние годы приверженность комплексной программе реформ», которая сохранялась в течение двух значительных последовательных кризисов и которая, как ожидает Moody’s, продолжится.

Несмотря на пандемию коронавируса и военный конфликт между Россией и Украиной, реальный рост ВВП, фискальные и внешние показатели остаются высокими, что отражает устойчивость экономики и повышение эффективности политики в последние годы. Поскольку фискальные и монетарные инструменты продолжают развиваться, агентство ожидает дальнейших улучшений институтов и системы управления.

Стабильный прогноз отражает риски роста уровня долга сверх текущих ожиданий и геополитические риски для роста экономики. Однако фискальные риски смягчаются относительно низким и приемлемым уровнем долговой нагрузки правительства, а также наличием значительных активов в Фонде реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ).

Moody’s также отмечает значительное влияние правительства на экономику и слабую предсказуемость политики, что частично уравновешивается умеренным риском внешней уязвимости, который отражает устойчивый, хотя и снижающийся, дефицит счета текущих операций и умеренный объем внешнего долга (в основном на льготных условиях).

Аналитики ожидают, что правительство продолжит более сложные реформы, хотя темпы могут быть умеренными «для управления социальными и политическими рисками».

В частности, ожидается дополнительный прогресс в реформах, которые в настоящее время реализуются (повестка дня на 2022−2026 годы), включая IPO крупных государственных предприятий и приватизацию банков, что приведёт к дальнейшему повышению производительности и конкурентоспособности. Они продолжатся приватизацией более мелких государственных предприятий и разделением государственных газовых и электрических компаний.

Монетарная реформа включают в себя выпуск государственных ценных бумаг, номинированных в сумах, для развития внутренних рынков капитала Узбекистана. Правительство впервые выпустило пяти- и десятилетние казначейские облигации, а также двухлетние облигации, привязанные к инфляции, на рынке впервые в 2022 году. С февраля 2022 года иностранным и местным инвесторам разрешено покупать государственные ценные бумаги на первичных аукционах. Кроме того, правительство планирует активизировать операции на открытом рынке для поддержки межбанковского РЕПО и рынка государственных ценных бумаг.

Что касается налогово-бюджетной политики, правительство установило фискальные барьеры, такие как потолок долга в размере 60% от ВВП, годовые лимиты заимствований и т. д.

Агентство Moody’s ожидает, что долговая нагрузка Узбекистана стабилизируется на уровне ниже 45% ВВП в течение следующих 3 лет. Хотя Moody’s ожидает, что увеличение социальных расходов (более чем на 25% в год в 2021 и 2022 годах) и отложенные энергетические реформы приведут к задержке бюджетной консолидации (оптимизация доходов или расходов для уменьшения госдолга и бюджетного дефицита для обеспечения фискальной устойчивости), увеличение дефицита бюджета (до 4%) компенсируется улучшением сбора налогов благодаря налоговым реформам, о чем свидетельствует рост поступлений по НДС и подоходному налогу.

Между тем, запланированные на 2022 год выпуски долговых обязательств были отложены из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, поскольку вместо этого правительство использовало активы, наряду с продолжающимся финансированием из международных финансовых учреждения. Тем не менее активы ФРРУ оказались на уровне 16,5 млрд долларов, при этом более 50% ликвидных активов, которые могут покрыть около 28% общего государственного долга в 2022 году.

Несмотря на продолжающийся военный конфликт между Россией и Украиной объём экспорта и денежных переводов пока превзошли ожидания агентства: экспорт в январе-ноябре увеличился на 12%, а денежные переводы из России — почти утроились. Опасения по поводу массового возвращения трудовых мигрантов из РФ не оправдались.

Однако по мере того, как конфликт перерастает в затяжную войну, а санкции в отношении российской экономики ужесточаются, Moody’s сохраняет основные риски. В их числе — непредсказуемость денежных потоков, давление на рынке труда и ценовое давление на рынке жилья Узбекистана из-за потока российских эмигрантов, а также риск получения вторичных санкций.

Инфляция увеличилась и остаётся высокой, повышая социальные риски. Тем не менее конфликт между Украиной и Россией также открывает возможности для узбекских компаний в сфере логистики, торговли и транспорта, а также туризма, поскольку западные компании уходят с российского рынка, а россияне едут в Узбекистан.

Moody’s ожидает, что рост ВВП снизится до 5% в 2023 году из-за замедления денежных переводов и инфляции, сказавшихся на внутреннем частном потреблении, но восстановится в следующем году по мере ускорения поддерживаемых государством строительных и государственных инвестиционных проектов.