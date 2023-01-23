23 января на территорию Узбекистана будет оказывать влияние периферия холодного антициклона. По всей республике ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщил Узгидромет.

Дневная температура воздуха будет в пределах −3…+2 градусов, в отдельных районах до -5.

Влияние холодной воздушной массы сохранится до конца рабочей недели. По Узбекистану ожидается погода без осадков, лишь 25 января по предгорным и горным районам республики местами пройдёт небольшой снег.

В ночные часы температура воздуха будет в пределах −8…−13 градусов, местами до −15…−17, днём −3…+2 градусов, местами до -5.

Местами по стране будут наблюдаться туманы.

На дорогах республики местами сохранится гололедица.