Узбекистан признал приостановку экспорта электричества в Афганистан и сообщил о планах возобновить поставки с 25 января. Об этом заявила пресс-служба Министерства энергетики.

По данным Минэнерго, поставки прекратились с 14 января в связи с резким похолоданием, из-за которого возникли проблемы с обеспечением газом тепловых электрических станций (ТЭС), работающих на 85% на этом виде топлива и обеспечивающих 90% электрогенерации в стране.

В Минэнерго заявили, что поставки в Афганистан были временно прекращены в результате дефицита топлива и различных неисправностей, а также для обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей Узбекистана.

Регулятор подчеркнул, что предупредил о форс-мажорной ситуации энергетическую компанию Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).

«Напоминаем, что электроэнергия, произведённая в Узбекистане и предназначенная для внутреннего потребления, не экспортируется. Часть импорта электроэнергии, осуществляемой в соответствии с межправительственным соглашением, экспортируется в Афганистан (в соответствии с подписанными соглашениями)», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне и. о. министра иностранных дел Афганистана призвал Узбекистан соблюдать условия соглашения о поставках электроэнергии. Сообщается, что в Кабуле электричество включают на час в сутки.