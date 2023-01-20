В пятницу и на выходных погоду по территории Узбекистана по-прежнему будет определять холодный антициклон, сообщил Узгидромет.

В эти дни по республике без осадков, лишь по крайнему югу 20−21 января возможен небольшой снег.

20 января температура воздуха будет −3…+2 градусов.

В субботу и воскресенье температура воздуха ночью будет в пределах −8…−13 градусов, местами до −15…−17. Днём будет в пределах −3…+2 градусов, местами до -5.

Местами по Узбекистану будут наблюдаться туманы.

На дорогах сохранится гололедица.