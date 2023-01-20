Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенёс операцию на сердце, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

«Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением», — заявил он.

По словам Айдоса Укибая, операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством кардиохирурга Юрия Пя.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан с 1991 по 2019 годы. В марте 2019 года он объявил, что покидает пост президента.

В середине января этого года на совместном заседании палат парламента Казахстана депутаты приняли закон, которым поставили на утрату закон «О первом президенте — Елбасы». Проект Zakon.kz пояснил, что Нурсултан Назарбаев по-прежнему будет иметь звание экс-президента Казахстана и соответствующее обеспечение. Однако он утратит звание елбасы («лидер нации»), право быть избранным в президенты, а также неприкосновенность частного имущества и банковских счетов.