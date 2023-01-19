В аномально холодные дни, наблюдавшиеся в Узбекистане, вода в природных водоёмах, водопадах и ручьях замёрзла. «Газета.uz» собрала фотографии, появившиеся в социальных сетях.

Водопад «Сувтушар»

Расположен на территории Гиссарского заповедника в Кашкадарьинской области.

Фото: Министерство природных ресурсов Узбекистана.

Водопады Таваксая

Расположены в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

зима

Водопады в Зааминском государственном заповеднике

Зааминский государственный заповедник находится в Джизакской области.

Фото: Джизакское областное управление по экологии и охране окружающей среды.

Водопад Сангардак

Водопад Сангардак находится на территории Сариасийского района Сурхандарьинской области.

Озеро в Японском саду в Ташкенте

Река Амударья

зима

Фото: Управление гидрометеорологии Каракалпакстана.

Чаткальский государственный биосферный заповедник

зима