В аномально холодные дни, наблюдавшиеся в Узбекистане, вода в природных водоёмах, водопадах и ручьях замёрзла. «Газета.uz» собрала фотографии, появившиеся в социальных сетях.
Водопад «Сувтушар»
Расположен на территории Гиссарского заповедника в Кашкадарьинской области.
Фото: Министерство природных ресурсов Узбекистана.
Водопады Таваксая
Расположены в Бостанлыкском районе Ташкентской области.
Водопады в Зааминском государственном заповеднике
Зааминский государственный заповедник находится в Джизакской области.
Фото: Джизакское областное управление по экологии и охране окружающей среды.
Водопад Сангардак
Водопад Сангардак находится на территории Сариасийского района Сурхандарьинской области.
Озеро в Японском саду в Ташкенте
Река Амударья
Фото: Управление гидрометеорологии Каракалпакстана.