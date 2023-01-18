Двое мужчин в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области, открывшие в 2022 году негосударственный университет (ООО), подозреваются в присвоении 152,9 млн сумов, полученных у 18 граждан, изъявивших желание учиться.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана со ссылкой данные доследственной проверки, проведённой совместно со Службой государственной безопасности.

Мужчинам А. А. (объявлен в розыск) и Ш. А. предъявлены обвинения в мошенничестве.

В другом случае в Денауском районе этой же области Х. М. пообещал помочь 21 студенту, обучающемуся в Таджикистане, перевестись в вузы Узбекистана через высокопоставленных знакомых. За это он получил у них 15,3 тысячи долларов.

Возбуждено уголовное дело по статьям «мошенничество» и «дача взятки» Уголовного кодекса.