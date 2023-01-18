Корпус специализированных прокуроров по оказанию содействия в отправлении правосудия будет сформирован согласно указу президента Узбекистана о мерах по расширению доступа к правосудию и повышению эффективности деятельности судов от 16 января.

Он будет состоять из:

управлений Генеральной прокуратуры по обеспечению полномочий прокурора при рассмотрении уголовных, гражданских, экономических, административных дел в судах;

соответствующих отделов и подразделений прокуратур Каракалпакстана, областей и Ташкента по обеспечению полномочий прокурора при рассмотрении уголовных, гражданских, экономических, административных дел в судах;

соответствующих заместителя и помощников прокуроров районов (городов) по вышеуказанным направлениям.

Среди основных задач Корпуса специализированных прокуроров:

обеспечение полномочий прокурора при рассмотрении дел в судах;

оказание содействия в эффективном осуществлении деятельности правосудия с использованием равных прав наряду с другими участниками судебного процесса, качественную поддержку государственного обвинения в судах по уголовным делам, основываясь исключительно на законе с сохранением беспристрастности;

достижение эффективной судебной защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц;

оказание содействия в работе по повышению практических навыков и квалификации сотрудников органов дознания и следствия исходя из судебной практики.

Сотрудники Корпуса специализированных прокуроров будут осуществлять полномочия независимо от любого органа и должностного лица, подчиняясь только закону. Не допускается какое-либо вмешательство в их деятельность, связанную с участием в судах, говорится в указе.

В Корпус специализированных прокуроров областных и приравненных к ним прокуратур привлекаются сотрудники, проработавшие, как правило, не менее трёх лет в соответствующих направлениях районных (городских) прокуратур, в Корпус специализированных прокуроров Генеральной прокуратуры — проработавшие, как правило, не менее пяти лет.

Согласно указу, сотрудник Корпуса специализированных прокуроров является независимым в поддержке, изменении или отказе от обвинения (гражданского иска) по делам, рассматриваемым в судах, в том числе по вопросам применения норм Уголовного кодекса, назначения вида и размера наказания, основывается на требованиях закона и исходя из всех обстоятельств дела — своём убеждении.

На каждой территории создаются консультативные советы из числа сотрудников Корпуса специализированных прокуроров прокуратур Каракалпакстана, областей, Ташкента и соответствующих районных (городских) прокуратур и опытных работников, имеющих многолетний опыт работы в других направлениях.

Консультативные советы оказывают содействие в работе по поиску решений на основе взаимного обсуждения дел категории особой сложности, правильной ориентации молодых кадров и развитию у них практических навыков.

До 1 сентября 2023 года будет создана и запущена в порядке эксперимента информационная система «Участие прокурора в судах» в деятельности Корпуса специализированных прокуроров. С 2024 года ее полностью внедрят в практику.

С 1 июля 2023 года планируется полностью наладить взаимный документооборот путём интеграции информационных систем Генеральной прокуратуры и Верховного суда.