Самолёт рейса AFL236 российской авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту «Москва — Гоа», 18 января совершил посадку в аэропорту Ургенча из-за буйного пассажира. Экипаж запросил наряд органов внутренних дел к трапу самолёта, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Boeing 777−300 с 356 пассажирами на борту совершил посадку в 20:29. Нетрезвого пассажира сняли с рейса.

В ближайшее время, воздушное судно вылетит из Ургенча в аэропорт назначения, говорится в сообщении.

12 января самолёт «Аэрофлота» рейса AFL271 «Бангкок — Москва» совершил экстренную посадку в Самарканде. Причиной стала беременная пассажирка, у которой начались преждевременные схватки. На борту лайнера было 364 пассажира.

Позже стало известно, что пассажирке стало плохо из-за конфликта на борту. Один мужчина толкнул тележку с едой и стюардессу. За неё вступились другие пассажиры.