Указом президента о повышении эффективности работы судов от 16 января определены меры по усилению независимости судов и обеспечению неприкосновенности судей.

Среди них — разработка эффективных механизмов предупреждения случаев проявления неуважения к суду, для достижения этой цели — усиление мер административной ответственности и установление уголовной ответственности.

Кроме того, планируется усилить меры ответственности за вмешательство в разрешение судебных дел и неисполнение судебных актов.

Документом поручено также внедрить обязательное информирование общественности об итогах каждого уголовного дела касательно вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия через СМИ.

Указом предусмотрено, что проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права судей на неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых и курьерских отправлений, а также направленных на получение информации о соединениях между абонентами, возможно исключительно на основании санкции генерального прокурора.

Поручено также внедрить практику рассмотрения органами юстиции обращений физических и юридических лиц непроцессуального характера касательно вопросов предоставления правовых разъяснений.