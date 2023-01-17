Общенациональное движение «Юксалиш» обратилось к властям Узбекистана с предложениями по смягчению последствий ситуации, возникшей из-за аномальных холодов.

«В эти дни проблемы, связанные с электро-, газоснабжением и отоплением, вызывают резонное недовольство граждан. Энергетическая система страны показала свою неготовность к подобным испытаниям», — говорится в обращении.

Основываясь на мнениях граждан, движение призвало ответственные государственные структуры:

Во-первых, сделать перерасчёт за все дни, когда населению не поставлялись горячая вода установленной температуры, электроэнергия и газ (в том числе у людей, у кого нет счётчиков).

Во-вторых, Министерство энергетики должно отчитаться перед населением о подготовке к зиме: почему произошёл очередной энергетический кризис, как оно решает эту проблему, что делает, чтобы она не повторилась. Правительство должно озвучить свою стратегию в энергетическом секторе.

В-третьих, организовать общественное слушание о процессе перехода к альтернативным источникам энергии, доступности и наличии инфраструктуры для развития возобновляемой энергетики в Узбекистане. Чтобы открыто обсудить, что мешает, что тормозит широкое развитие альтернативных источников энергии, как можно стимулировать это направление, необходимо привлечь экспертов, государственных функционеров, изучить мнение общественности.

В-четвёртых, учитывая, что ещё минимум две-три недели сохранятся холодные дни, предлагается принять следующие оперативные меры:

1. Есть опыт работы COVID-центров во всех регионах, создания общежития для студентов в Ташкенте. Подготовить обогреваемые помещения с бесперебойной подачей горячей воды, электроэнергии, чтобы люди могли прийти отогреться, зарядить телефоны и другие девайсы, искупаться и приготовить еду.

2. Обеспечить доступ к официальной информации. Ежедневно не менее одного-двух раз руководители в системе энергетики должны выходить в прямой эфир (ТВ, радио, интернет-СМИ) с брифингами, рассказывая, что конкретно сделано для улучшения ситуации, какие аварии устранены, где ещё сохраняются проблемы, сроки их устранения.

3. Запустить многофункциональный колл-центр для приёма обращений граждан. Потому что в эти дни граждане не могут дозвониться до ответственных ведомств по их «телефонам доверия». Линии перегружены, есть случаи, когда людям просто не отвечают.