Компания Uzbekistan Airways стала участником проекта «Безопасная миграция в Центральной Азии», финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), сообщила пресс-служба компании.

Авиаперевозчик заключил меморандум с организацией Winrock International, которая имеет 25-летний мировой опыт реализации программ по борьбе с торговлей людьми.

Программа направлена на предотвращение торговли людьми, защиту переживших эту трагедию и обеспечение безопасной миграции.

В рамках сотрудничества представители Winrock International в первом квартале 2023 года будут проводить серии тренингов для бортпроводников и сотрудников наземной службы авиакомпании Uzbekistan Airways об их роли в области безопасной миграции, предотвращении, признаках, идентификации жертв торговли людьми и мерах противодействия проблеме.

Как отметили в компании, в 2021 году в Министерство внутренних дел Узбекистана поступило 840 обращений, связанных с торговлей людьми. Жертвами преступлений стали 200 человек, в том числе 120 женщин (60%), подвергшихся сексуальной эксплуатации (из них 11 несовершеннолетних), 33 мужчины, подвергшиеся трудовой эксплуатации (8%) и 47 детей (32%).