И. о. заместителя министра занятости и сокращения бедности Узбекистана Нодирбек Гулмурадович Якубов назначен хокимом Пскентского района Ташкентской области, сообщило УзА.

Нодирбек Якубов родился в 1975 году в Алмалыке Ташкентской области. В 2001 году окончил Национальный университет Узбекистана.

С 2022 года работал в отдела труда, обеспечения занятости и социальной защиты населения Чирчикского городского хокимията, где дослужился до должности начальника отдела. Работал в Министерства труда и социальной защиты, Аппарата президента, Государственном комитете по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

Заместителем министра занятости и трудовых отношений (с начала года должность переименована) был с 2018 года.