Днём 14 января Россия выпустила по Украине пять крылатых ракет Х-22. Один из снарядов попал в девятиэтажку в Днепре, был уничтожен один подъезд дома, сообщили в Воздушных силах Украины.

В результате ракетного удара погибли 30 человек, в том числе девочка 15 лет, сообщил в своём видеообращении 15 января президент Украины Владимир Зеленский.

На утро 16 января число погибших достигло 35, уточнил глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко. Среди них — двое детей.

Пострадали 75 человек, среди них — 14 детей. Спасти из-под завалов удалось 39 человек. Судьба ещё 35 человек остаётся неизвестной, их поиск под обломками продолжается.

Фото: Евгений Загородный, Hromadske, Валентин Резниченко / Telegram

В ВСУ отметили, что не имеют огневых устройств, способных сбивать такой тип ракет, как Х-22. Вес боевой части Х-22 около 950 кг. Максимальная дальность — до 600 км. При применении с больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров. Перехватывать такие воздушные цели способны только зенитно-ракетные комплексы Patriot PAC-3 или SAMP-T, на поставку которых от западных партнёров надеются в ВСУ.