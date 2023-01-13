Рост потребления электроэнергии из-за падения давления газа на фоне морозов привело к увеличению нагрузки в электросети. В результате вышли из строя электрооборудование различной мощности и кабельных сетей, сообщила пресс-службе компании «Региональные электрические сети».

Отключение электричества произошло:

Сергелийский район:

в махаллях «Хабибий», «Хонтепа», «Кумарик», «Хонобод тёпа», «Зиёлилар», «Файзли», «Эски Жалоир», массивов Серегели-5, Сергели-7 и Сергели-6А;

Яшнабадский район:

по улицам Хаваскор, Мурувват, Ширманбулок, Хуснобад махалли «Нодира»;

Юнусабадский район:

4-й квартал: многоквартирные дома № 15, 56, 57, 58, 59, 60, 61;

7-й квартал: дома №4, 10, 11, 12;

11-й квартал: дома № 42, 43, 45, 46, 47;

13-й квартал: дома №34, 35, 46;

15-й квартал: дома № 24, 25, 74 и 75;

В домах жителей, проживающих на улицах Гвардия, Чинабад, Октепа, Богишамол и 2-й проезд Отчопар.

Аварийные бригады Сергелийского, Яшнабадского и Юнусабадского предприятий электрических сетей работают над устранением неисправности. Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе РЭС, работы могут занять около 2 часов.