Суд по уголовным делам Учтепинского района Ташкента 11 января рассмотрел административное дело в отношении водителя скорой помощи Миразиза Самикова и механика станции Д. Касимова. Оно было открыто в связи с появлением в социальных сетях видео, на котором несколько водителей жалуются на штрафы за нарушения ПДД и предупреждают граждан, что могут задерживаться при вызовах.

Доследственную проверку вело УКД ОВД Учтепинского района. Дело было открыто по статье 183 (мелкое хулиганство) и части 2 статьи 202−2 (распространение ложной информации, в том числе в СМИ или интернете, содержащей угрозу общественному порядку или безопасности) Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

Как говорится в сообщении пресс-службы Ташкентских городских судов, суд посчитал, что в действиях Самикова нет признаков мелкого хулиганства, однако признал его виновным в распространении ложной информации, содержащей угрозу общественному порядку или безопасности. В порядке статьи 21 КоАО — ввиду малозначительности правонарушения — суд освободил его от административной ответственности и ограничился предупреждением.

В действиях Касимова не были обнаружены признаки правонарушения, административное дело в его отношении было прекращено.

Отметим, что Касимов в репортаже, опубликованном пресс-службой ГУВД Ташкента 9 января, сообщал, что водители решили записать видео потому, что им пришлось в выходной разбираться со штрафами, хотя для этого есть специальный отдел. Некоторые водители признали, что держали в руках протоколы, которые были выписаны не им.

В ГУВД заявили, что водителям больше не придётся отвлекаться на то, чтобы разбираться со штрафами. Кроме того, было сообщено, что СБДД МВД и Минздрав создают единую систему для урегулирования вопросов, связанных со штрафами водителям «скорой».