Служба безопасности дорожного движения МВД и Министерство здравоохранения Узбекистана создают единую информационную систему для оперативного дистанционного урегулирования вопросов, связанных с назначением штрафов водителям машин скорой помощи. Об этом говорится в репортаже ГУВД Ташкента.

Ранее мы писали, что водители станции скорой помощи Чиланзарского района пожаловались на то, что им вручили штрафы за различные нарушения Правил дорожного движения, совершённые при выполнении ими своих служебных обязанностей.

На встрече представителей СБДД и службы скорой помощи Ташкента выяснилось, что водителям пришлось в законный выходной заниматься вопросом штрафов, хотя для этого в службе есть ответственные лица.

Отдел безопасности дорожного движения службы скорой помощи при поступлении протоколов о нарушении ПДД предоставляет в СБДД документы, подтверждающие срочность вызова и вынужденное совершение нарушения в конкретный день и в конкретное время. После этого штрафы обычно отменяются.

Водители заявили, что ни одному из них до настоящего времени не приходилось необоснованно платить штрафы.

Автор видео — также водитель «скорой» — сообщил, что до этого он видел протокол о нарушении ПДД всего один раз, но штраф он не платил. По его словам, записать ролик водители решили потому, что неожиданно пришло много протоколов.

«Этот вопрос решён. Теперь водителей не будут привлекать к этой работе», — говорится в репортаже ГУВД.