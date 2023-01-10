Зоопарк Ташкента рассказал, как его обитатели переносят холодную погоду и как он приспособлен к морозам.





В отделах «Террариум», «Хищные» и «Приматы» имеется система тёплого пола. Кроме того, всегда открыт вход между наружней и внутренней частями вольера, чтобы животные могли прогуливаться на свежем воздухе, а в случае осадков греться в помещении. Вольеры некоторых обитателей обеспечены естественной согревающей подстилкой из соломы.





В отделе «Аквариум» при возможном отключении электричества будет работать генератор, чтобы круглосуточно обеспечивать обитателей кислородом.





«Общая температура в помещениях, где содержатся животные, поддерживается центральным отоплением, а круглосуточное видеонаблюдение и дежурство сотрудников позволяет всегда быть в курсе того, как себя чувствуют жильцы», — говорится в сообщении.